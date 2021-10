Zeynep se distancia de Fatih tras la llegada de Ertan, en el próximo capítulo: "No tienes derecho a interferir"

Después de casi dos años sin verse, Ertan y Zeynep se han reencontrado. Sin embargo, las cosas ya no son igual. "No siento lo que esperaba", se dice a sí misma la joven, que intenta dejarle las cosas claras. "He venido para decirte que no te acerques a mí y desaparezcas de mi vida", le dice a su ex, que intenta disculparse y le pide una nueva oportunidad. "He venido a pedirte perdón. Me porté como un imbécil y haré lo que sea para que me perdones. Te perdí una vez y no permitiré que eso pase de nuevo", le dice justo antes de que aparezca en escena Fatih y se presente como su marido, lo que provoca una tensión que acabará con una gran bronca entre los protagonistas.