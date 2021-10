Zeynep baja la guardia con Fatih, en el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista': "No te preocupes, cariño"

Zeynep y Fatih te esperan cada tarde en Divinity

Con Zeynep y Fatih lejos de Estambul, la madre de la joven acudirá a la cárcel para ver a su ex y volver a poner las cartas sobre la mesa. En el próximo capítulo de 'Amor a segunda vista', seremos testigos de este tenso reencuentro y de cómo 'Profundo Sevket' vuelve a amenazarla para mantenerla alejada. "Las dos estáis muertas para mí. Ella se marchó detrás de un idiota. Vuelve al agujero en el que has estado todos estos años y no vuelvas a acercarte a mí", le dirá a su ex, que no piensa darse por vencida. "Solo quiero ver una vez a mi hija. ¿Me las estás escondiendo? Voy a encontrarla. No me hagas enfadar, no te conviene".

Mientras, ajenos a lo que está ocurriendo en Estambul, Zeynep y Fatih comienzan su verdadera luna de miel. ¡Y esta vez la jugada le ha salido muy bien al heredero de los Şekercizade. Zeynep está emocionada y ni siquiera la presencia de ese supuesto amor enturbiará el viaje. "Este era mi sueño", dirá la joven, a la que le delatarán sus palabras. "No te preocupes, cariño", le dirá a su falso marido. ¿Se dejará llevar en esta aventura en caravana?

La luna de miel de Zeynep y Fatih

La luna de miel de una de nuestras parejas favoritas ha empezado con buen pie y Fatih está convencido de que este viaje puede cambiarlo todo. "Tú y yo somos dos extraños que se conocieron en un avión y ahora estamos otra vez de viaje", le dice a Fatih, que piensa muy diferente a ella. "Ya no somos extraños, somos una familia. Tú y yo nacimos para ser marido y mujer, es como si llevásemos cuarenta años casados. Vas a disfrutar de unas vacaciones fantásticas y quiero que te concentres en eso. Disfruta y relájate. "No es mi estilo pero estoy impresionada. Mentiría si diría que no me gusta", le dice a Fatih, que sigue intentando que Zeynep se dé cuenta de que están hechos el uno para el otro. "¿Estás coqueteando conmigo?", le dice a su falso marido, que le responde que está celosa. "Quería evitar que utilizaras a mi hijo".

Lo que no imagina Zeynep es que Fatih lo tiene todo preparado para que la luna de miel sea inolvidable para ambos. Un vestido espectacular, una cena para dos y un regalo que dejará son palabras a la joven. "Estarás radiante", le dice Fatih a Zeynep, que se niega a aceptarlo. "Es demasiado para mí. Inténtalo con otras chicas porque yo no voy a entrar en este juego", le dice Zeynep, que le recuerda que no puede confiar más en nadie. "Te lo pondrás cuando confíes en mí".

Pero las sorpresas todavía no habían terminado. "Me dejo llevar. Te voy a hacer volar", le dice Fatih a Zeynep antes de sacarla a bailar. "Disfruta", le dice mientras ella va acercándose poco a poco hasta que el pequeño interrumpe el baile y la salva de dejarse llevar.

El plan de Mukaddes e Irem

Mukaddes se empeña en echar a Zeynep de su familia pero Gülsum y Selin se oponen. Abuela y nieta están encantadas con la pareja y le plantan cara. Sin embargo, la madre de Fatih no está sola. Irem sigue siendo su mejor aliada y juntas pondrán en marcha su nuevo plan. ¿Qué tal hacerle creer a Fatih que Zeynep le ha sido infiel? "Prepárate que nos vamos a Antalya". Una vez allí se citan con un hombre que será el encargado de hacerse pasar por amante. "Queremos que vaya donde esté ella y se presente como su exnovio. Hable de supasadao juntos delante d esu marido, por la noche entre en su habitación y los deja insconscientes. Después se lleva a la chica a su habitación y le hace un par de fotos. Por la mañana, se despertará en su habitación".

Dicho y hecho. En mitad del desayuno aparece Nejati y se hace pasar por su primera amor. "Señor, no le he visto en mi vida", le dice ante la mirada atónita de Fatih. "Si me presento yo no me va a olvidar en mi vida. Haga el favor de marcharse", le dice muy molesto. "Es la primera vez que le veo. ¿Qué pinto yo con un hombre así?", le dice a su marido.

Y solucionado el problema del primer amor, Fatih descubre a su mujer su nueva sorpresa: un viaje en furgoneta. "Siempre había soñado con algo así", le dice a Fatih, que, por primera vez cree que todo va bien. "Vamos por buen camino".

