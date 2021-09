¡Menuda sorpresa! La visita de Freddie Highmore, protagonista de ‘The Good Doctor’, al famosísimo programa de entrevistas estadounidense ‘Jimmy Kimmel Live’ nos ha dado un momentazo inesperado: ¡se ha casado! El propio actor lo ha confirmado en dicho programa cuando Kimmel le preguntaba directamente por el anillo que llevaba en el dedo anular. “¿Es un anillo de bodas?”, a lo que el joven actor respondía sin rodeos: “Sí, es un anillo de bodas. Me he casado. Es gracioso porque desde que llevo este anillo la gente me está preguntando si me he casado, así que he pensado que tengo que aclararlo."