"El hombre que siempre se esperó y nunca llegó": la telenovela turca de Lara Álvarez

"Madre mía, tu vida parece una telenovela turca". El éxito de la ficción made in Turquía en la parrilla de Divinity ha hecho que esta frase se convierta en un refrán typical spanish al que echar mano cuando alguien te cuenta cualquier locura. Pero en Divinity, expertos en la materia (tras el éxito de 'Love is in the air' estamos volviendo a petarlo con nuevas series como 'Ada Masali', 'Amor Lógica Venganza' o 'Me robó mi vida'), hemos querido dar un paso más allá y trasladar esta coletilla al universo vip. ¿Cómo titularían los famosos sus propias vidas, muchas de ellas casi de ciencia ficción, si tuviesen que convertirlas en una dizi? Solo tienes que darle al play al vídeo que abre esta noticia para descubrirlo.