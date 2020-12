Mitele PLUS preestrena en exclusiva las ficciones turcas ‘Matrimonio por sorpresa’, 'Mi hogar, mi destino', 'Love is in the air' y el éxito ucraniano 'Encadenada'

A partir del lunes 14 podrás disfrutar de la nueva serie de Can Yaman en Mitele PLUS

Estarán disponibles las temporadas completas de las cuatro series

Mitele PLUS te ha preparado unas navidades muy especiales con el preestreno de nuevos contenidos exclusivos. A partir del lunes 14 de diciembre, la plataforma premium de Mediaset preestrenará solo para suscriptores las temporadas completas (un capítulo diario de estreno de lunes a viernes) de 'Matrimonio por sorpresa', la nueva comedia romántica protagonizada por Can Yaman y 'Encadenada', una serie de época ucraniana que es todo un éxito en su país.

Además, muy pronto también podrás disfrutar de los preestrenos completos de 'Love is in the air' y 'Mi hogar, mi destino', dos series que están triunfando actualmente en Turquía y que están protagonizadas por Hande Erçel ('Hayat: amor sin palabras') y Demet Özdemir ('Erkenci Kus' y 'Habitación 309').

Si quieres disfrutar de todos estos éxitos en exclusiva y antes que nadie, suscríbete Mitele PLUS estas navidades o regálalo a los que más quieres: puedes regalar todo un año de suscripción por solo 30 euros. Además del preestreno de estas cuatro telenovelas que pronto estrenará Divinity, podrás seguir el reality Sola, con 24 h de emisión en directo, y los programas y emisiones especiales de todos nuestros realities ('La casa fuerte', 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes'…)



Can Yaman regresa con 'Matrimonio por sorpresa'

Después de triunfar en Divinity con 'Erkenci kus' y 'Dolunay', Can Yaman regresa a Divinity con 'Matrimonio por sorpresa', una comedia romántica en la que se mete en la piel de Tarik y en la que vive una apasionada y secreta historia de amor con Itır. Y es que si sus padres se enteran de que están enamorados va a estallar la guerra porque se odian. ¿Conseguirán que acepten su enlace?

'Encadenada', el gran éxito ucraniano del momento

Ambientada en 1856 y protagonizada por una joven campesina con ansias de libertad, 'Encadenada' cuenta la historia de Katerina, una sierva que gracias a su madrina, la noble Anna Chervinskaya, tiene una cultura muy superior a las jóvenes de su clase. Katerina habla varios idiomas y tiene unos modales exquisitos, lo que le hace muy diferente a la gente de campo.

Sin embargo ni sus modales ni su cultura son suficientes para que pueda escapar de su clase social. Katerina es propiedad de Peter Chervinsky, que se empeñará en impedir la historia de amor de su sierva con un noble que desea casarse con ella. Katerina se rebelará. El amor y su deseo de convertirse en una mujer libre marcarán por completo su destino.

'Love is in the air', lo nuevo de Hande Erçel

Hande Erçel, la protagonista de 'Hayat: amor sin palabras' también regresará a Divinity con su último gran éxito. 'Love is in the air' llegará muy pronto a Mitele Plus donde podrás disfrutar del preestreno de la historia de amor de Eda, una joven que sueña con licenciarse en la universidad y mudarse a Italia y Serkan, un joven millonario que se interpondrá en sus sueños cuando cancele su beca de estudios. A partir de ese día, Serkan Bolat se convertirá en su enemigo hasta que un acuerdo entre ambos cambia el rumbo de sus vidas.

'Mi hogar, mi destino' nos descubre a una nueva Demet Özdemir