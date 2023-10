'Ana de nadie' llega a Divinity: el 30 de octubre, Ana renace de sus cenizas tras la traición de su marido

'Ana de nadie' narra la historia de Ana, una mujer de 50 años que tiene que emprender una nueva vida después de descubrir que su marido, con quien lleva 25 años, le es infiel. La noticia supone un duro mazazo, pero ella no está dispuesta a dar la batalla por perdida. En un primer momento, Ana intenta salvar su matrimonio, pero no tarda en darse cuenta de que ya no hay marcha atrás. Destrozada al ver que su vida se ha derrumbado, toma la decisión de divorciarse y poner punto y final a una relación que ha durado media vida.