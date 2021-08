Cada tarde a las 17:45 horas, un nuevo capítulo de 'Love is in the air'

Como buen seguidor o seguidora de series turcas, a estas alturas tendrás todo un máster en Turquía y lo sabrás todo sobre sus tradiciones. Pero si consideras que nadie sabe más que tú sobre estas historias que nos han robado el corazón, seguro que también te has dado cuenta de que la misma oficina o casa aparece en más de una historia. Así es, y es que no son pocas las localizaciones que se repiten en estas series y que nos pueden resultar familiares. Aquí va un repaso de algunas de ellas.

La fundación de Aydan en ‘Love is in the air’ y localización de rodaje en ‘Erkenci Kuş’

Este espectacular salón de eventos (que también funciona como tal en la vida real) lo conocimos por primera vez en ‘Erkenci Kuş’. En él, Can y Sanem posan para una campaña publicitaria vestidos de novios: “Es una prueba de ropa para nuestra boda”, dice Can, asombrado al ver a Sanem bajar las escaleras.

Recientemente hemos podido ver este mismo salón en ‘Love is in the air’. Allí se organiza un desfile en el que se puede pujar por los vestidos que las chicas se ponen, dejando a los chicos completamente embobados.

Oficina de arquitectura en ‘En todas partes, tú’ y editorial en ‘Erkenci Kuş’

Esta acogedora oficina recubierta de madera con una estética a medio camino entre lo rústico y lo industrial, también ha hecho su aparición en varias series del país otomano. Donde más podemos verla es en ‘En todas partes, tú’, donde Demir y Selin se ven obligados a verse las caras después de enterarse que también tendrán que compartir su casa. La joven y alocada Selin pone en marcha un plan para deshacerse de su estricto jefe, aunque luego la situación cambiará drásticamente.

En ‘Erkenci Kuş’ podemos verla por primera vez al final de la primera temporada, con la llegada del malvado Yiğit, que monta debajo de la oficina de Fikri Harika su propia editorial con el objetivo de hacerse con el corazón de Sanem. Ya sabemos que Yiğit consigue separar a la pareja durante un largo año, pero esta oficina también vivió las dudas de la joven escritora cuando todavía pensaba en casarse con Can.

La casa de Aydan en ‘Love is in the air’

Si hay una localización más que explotada por las series tucas, esa es la casa que ahora vemos como la residencia de Aydan en ‘Love is in the air’. También la podemos volver a ver en ‘No sueltes mi mano’ y haciendo una pequeña aparición en el primer capítulo de ‘Dolunay’, donde toda la familia celebra el cumpleaños de Bulut. Pero sin duda una de sus apariciones más icónicas tuvo lugar en ‘Te alquilo mi amor’. Allí, Defne y Ömer pasan por primera vez una noche juntos cuando ella está sufriendo por no atreverse a contarle toda la verdad a su prometido. Una escena que sin duda ocupa una posición alta en el ranking de cualquier fan de estas historias.

La casa de Kemal en ‘Kara Sevda’ y de Sanem en ‘Erkenci Kuş’

Kemal se hace con esta vivienda para estar más cerca de Nihan y de su enemigo Emir cuando decide asentarse en Estambul. Tiene además un valor muy especial para él porque es la casa con la que siempre soñaba junto a ella, antes de que sus caminos se separasen durante cinco años.

Cuando Sanem cambia radicalmente de vida al separarse de Can, también decide irse a vivir a esta casa en medio de la naturaleza. Pero Can reaparece tras un año viajando por el mundo y poco a poco esas paredes son testigos de que el amor, pese al tiempo, no ha desaparecido.

La mansión de ‘Ömer sueños robados’ en ‘Amor a segunda vista’

La última localización de este repaso nos lleva al hogar de los Metehanoğlu. Este impresionante edificio en el que Meryem y Levent han ido enamorándose poco a poco y donde Ömer crece de la mano de ambos, también podremos verlo en ‘Amor a segunda vista’, el nuevo éxito turco de Özge Özpirinçci y Buğra Gülsoy que aterriza este otoño en Divinity, ¡No te lo puedes perder!

