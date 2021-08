Fatih y Zeynep aterrizan en Divinity: gran estreno de 'Amor a segunda vista', muy pronto

Ambos han estado atrasando este momento y eludiendo todo tipo de compromisos con sus allegados por razones ligeramente parecidas. La familia de Fatih quería que el joven se casase con una mujer que él no quería, así que decide irse a estudiar a Nueva York, donde conoce a otra mujer de la que sí se enamora…pero no le corresponde. La familia de Zeynep no aprobaba al hombre con el que mantenía una relación, así que la joven decide vivir su vida lejos de ellos. Finalmente le sale rana, se queda soltera y con un hijo bajo el brazo.