A punto hemos estado de quedarnos sin final feliz. 'Dulce venganza' nos ha tenido en tensión hasta el último minuto. Solo en ese momento, Pelin se ha dado cuenta de su error, ha rectificado y ha ido en busca del chef. Y esta vez sí. La pareja ha tenido el final que se merece. "No digas nada. El pasado ya no existe. Solo el presente y este lugar. Nuestra historia nunca se terminará porque nuestra historia habla de un amor tan hermoso como la flor de azahar". Pero, ¿qué ha pasado para que hayamos tenido que aguantar la respiración hasta el final del capítulo?

La venganza de Barış

Las cosas no empezaban nada bien por culpa de Barış. El empresario decidía dar el paso definitivo y se declaraba a Pelin pero las cosas no salían como él esperaba. "¿Alguna vez nos has imaginado casados? Yo lo he hecho. Imagina que somos felices, imagina que te despierto cada día con un beso, imagina que tenemos hijos... Te quiero tanto. Quiero estar siempre a tu lado. Sé que podemos ser felices juntos. Danos una oportunidad", le decía a la joven.