Aunque su pasión siempre ha sido la actuación, no fue hasta que acabó la carrera en la universidad cuando comenzó a pelear por su sueño. En el programa, confesó al presentador el embarazoso momento que vivió en su primer día como actriz, que ahora se toma a risa: “El primer día de trabajo nunca había visto un set y también fue la primera vez que vi un micrófono. Estaba muy emocionada. Tenía que ir al baño y llevaba el micro puesto. Cuando salí del baño, abrí la puerta y me encontré a un chico del equipo de sonido. En ese momento sentí que algo había pasado, pero no sabía qué era. Yo estaba muy emocionada porque era mi primer día y quería hacerlo todo bien. El chico me advirtió un poco brusco y me dijo que, si tenía que ir al baño, apagase el micrófono”.