Su fama es tal que marcas internacionales la reclaman para ser su imagen en el país. De hecho, Pusat se ha convertido en la primera embajadora en su país de una conocida marca de depilación femenina. Con motivo de esta colaboración, la actriz ha concedido un extensa entrevista a la edición turca de la revista 'Elle', para la que ha realizado un espectacular posado en bikini en las playas de Bodrum y donde ha realizado una sorprendente confesión sobre el amor. "Percibo el amor como lo desconocido. Curiosidad por lo desconocido. No sé en qué tipo de mujer me convierto cuando me enamoro. Francamente, mi experiencia no es suficiente", ha contado la actriz.