Marlène Mourreau se sincera sobre su dura situación familiar: “Mi familia me ha desheredado”

Precisamente, es este instante el que ahora ha señalado al citado medio como un punto de inflexión en su clan: "Mi padre se murió en 2012 y que me he enterado que habían hecho chanchullos en mi espalda para no dejarme ninguna casa ni nada, cosas de los franchutis… Me han quitado todo, le ha dado a mi madre por dejar todo a mi hermana, o sea, no sé, yo no sé qué he hecho mal en mi vida para que me quitan todo”. De hecho, ha querido recalcar que su relación con el resto, con quienes no tiene contacto “desde antes del confinamiento”, ha tenido el peor desenlace: “Mi familia me ha desheredado. Pero gracias a Dios he trabajado yo toda mi vida, he sido independiente y desde los 18 años trabajo y he invertido en muchos negocios y gracias a eso yo vivo, porque si tengo que esperar las herencias de la familia, lógicamente”, ha sentenciado.