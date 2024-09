Rubén Pozo, de 'Pereza', presenta a su hijo Leo: 18 años, 'jevi' y batería en un grupo de rock

Aunque hasta ahora no se conocía ningún datos sobre Leo, gracias a la publicación de su padre hemos podido descubrir a este joven que quiere seguir los pasos de su padre y que tiene un look poco convencional y que es mucho más que una forma de vestir. La imagen de Leo, a juzgar por las palabras de su padre, es toda una declaración de intenciones y un fiel reflejo de una forma de ser, un estilo de vida y unos claros gustos musicales.

Y como bien dice su padre, tanto sus looks como su estilo musical, nos traslada a otra época. "Les ves a ellos y a su pandilla y entras en una ensoñación en la que estás por las calles de Los Ángeles, en 1981, rodeado de vagabundillos asilvestrados que no llegan a los 20 años. A mi generación (a mi barrio, a mi grupo de amigos o cómo lo quieras llamar) le marcó el camino la peli de los 'Doors' con Val Kilmer como Jim. A ellos ha sido 'The Dirt' de los Mötley Crüe. Les comprendo perfectamente", ha dicho el músico.