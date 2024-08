Camilo, criticado por llevar a su hija de dos años en patinete: "Es irresponsable y peligroso"

Aunque Índigo va sujeta a su padre y no parece haber coches en la zona por la que circulan, algunos seguidores consideran que llevarla en patinete no es lo más adecuado y al ver las imágenes han cargado contra el artista al que han tachado de imprudente. "No entiendo porque tienen correr riesgos sin necesidad, pero bueno allá el y su problema lo que haces es algo irresponsable y peligroso!"; "Una irresponsabilidad llevar a tu hija así, la verdad" o "Tanto la cuida para que los periodistas no la fotografíen, y no la cuida en esto ja ja un inconsciente" son algunos de los comentarios que le han dejado en este post algunos seguidores a los que no les han gustado estas imágenes.