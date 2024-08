Evaluna se sincera sobre el parto de su hija Índigo: "Cada hora fue eterna"

Índigo nació en la casa de la pareja en Miami el 7 de abril de 2022 tras un parto natural y sin anestesia

"24 horas peleando conmigo misma... Esos días duraron mucho. Fue largo y precioso"

El 7 de abril de 2022, Evaluna y Camilo daban la bienvenida a su primera hija. La pareja se estrenaba en la paternidad con una niña a la que llamaron Índigo, que nació de parto natural y en la casa de la pareja en Miami. Ahora, más de dos años después de convertirse en padres, Evaluna y Camilo han compartido a través de su canal de Youtube todos los detalles del parto de su primogénita.

En el vídeo, que fue grabado unos días antes del nacimiento de la pequeña Amaranto, la pareja se sentó y tuvo una profunda charla en la que han ido desgranando cómo vivieron el parto de Índigo. "Soy fan tuyo y fan de la historia de haber decidido dar a luz en la casa", ha comenzado diciendo Camilo a su mujer, que ha aclarado antes de comenzar a dar su testimonio que tener a su bebé en casa es una opción personal y que todas las opciones son igual de válidas. "Todas las historias de parto son igual de valiosas. Donde sea que decidas parir, espectacular. No quiero que parezca que mi manera de parir en casa es la correcta".

Un parto largo y precioso

Sufrió dolor pero esas 29 horas de parto fueron una experiencia vital inevitable. "Esos días duraron mucho. Fue largo y precioso. Cada hora fue eterna, pero lo pienso ahora y digo qué delicia poder vivir ese rato otra vez", ha comentado Evaluna, que ha recordado que tras empezar a sentir las primeras contracciones la noche del día 5 trató de relajarse. Durmió, estuvieron en el jardín de su casa e incluso se pusieron a preparar una torta de cara a la llegada de la pequeña. Ya de noche, el dolor empezó a ser insoportable. "Subía, lloraba, bajaba. Me acostaba a ver si podía dormir algo, pero era imposible".

El momento del parto se acercaba y la pareja se metió en la piscina caliente. "Fue un alivio ese calorcito en la espalda. A la tercera hora tenía que empecer a empujar pero duré una hora pujando", ha contado Evaluna, que en otro momento de la charla ha reconocido que durante esta primera parte del parto intentó tener todo bajo control hasta que no pudo más. "Me rendí cuando estábamos en la bañera. No había roto fuentes y la partera me propuso romperlas para acelerar el proceso. Cuando me volteé para que lo hiciera, ahí se rompió la bolsa solita. Estuve 24 horas peleando conmigo misma". Evaluna ya no pudo más. "Era una fuerza más grande que tú", ha dicho su marido.

Después de varias horas, la pareja pasó a la ducha para intentar acelerar las cosas. "Pujé un par de veces y nada", ha explicado Evaluna. Sin embargo, Índigo se resistía a salir. "Dijimos, vámonos a la cama a ver si sale y pujé un par de veces y salió", ha explicado la cantante mientras que su marido ha explicado que fueron 29 horas de parto. "Fue un parto sin inducción, Índigo decidió cuando llegar, un parto sin anestesia y confiando en el cuerpo de Evaluna y siguiendo sus sensaciones".

La conexión de Evaluna y Camilo

En cuanto a cómo afrontó el parto, la artista ha reconocido que los meses previos al nacimiento estuvo más angustiada. "El miedo al dolor es peor que el dolor. El dolor puede durar un momento y el miedo nos acompaña antes y después", ha contado la pareja. "Yo le tuve miedo al dolor casi todo mi embarazo porque todo el mundo te cuenta que va a ser el dolor más grande, pero ese dolor me duró dos días. Luego en el parto no tuve miedo", ha contado Evaluna, a quien también le tranquilizaba el tener una partera en la que confiaba plenamente y que no dudaría en recurrir a los profesionales sanitarios si hubiera sido necesario. Ella les hacía volver a la calma en los momentos de mayor nerviosismo.

Evaluna y Camilo experimentaron una conexión extraordinaria durante el parto. "En muchos momentos yo solo nos sentía ahí a nosotros y siento que viviste todas las contracciones conmigo. Yo sentí el dolor, pero las sufriste de verdad", ha contado la artista, que ha reconocido que su marido la apoyo en todos los sentidos. "Me apoyé en ti mentalmente, emocionalmente y espiritualmente y también físicamente. Me diste el apoyo que necesitaba para anclarme bien y parir. Me colgaba durísimo. Creo que te dejé tortícolis", ha dicho entre risas Evaluna, que en estos días previos al nacimiento de su segunda hija contaba que quería que su primogénita participara en la llegada de su hermana.

¿Por qué decidió dar a luz en casa?

Respecto al motivo por el que decidió dar a luz en su casa, Evaluna ha explicado que desde niña siempre lo tuvo claro. Su madre estudió para ser doula y ella siempre ha visto los alumbramientos en casa como algo natural. "Lo que más me ayudó fue que mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Me compartió todo lo que estudió y me pareció fantástico. Desde niña, cuando me imaginaba mi parto me lo imaginaba así, nunca en una clínica. Crecí con toda la información... Estaba muy claro que el cuerpo de la mujer está hecho para parir de la forma más natural posible. Dios nos creó con ese poder fantástico", ha comentado la artista, que ha explicado que el hecho de que su marido estuviera en sintonía con su pensamiento y rodearse de personas que le transmitieron que era capaz de hacerlo también la ayudó. "Tú eres el piloto del avión y la partera y yo somos unos asistente de vuelo y yo. El piloto y el avión eres tú. La mujer debe encontrar recursos que pueden ayudarle a tener el parto como ella quiera".

