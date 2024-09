El revuelo generado por el nacimiento de Anita, como se refieren cariñosamente a ella en el clan, no tiene parangón en la crónica social, pasando a ser casi cuestión de estado y debate nacional, más allá de la prensa rosa. Ajena a las críticas, la actriz empezó a desentrañar, pasado un tiempo tras la noticia de la llegada de la pequeña, no solo la intrahistoria tras su llegada, sino también qué planes tenía para ella .

Aunque desde el principio dejó claro que serían sus cuatro hermanos y sus once sobrinos quienes arroparían también a Anita en su trayectoria vital, lo cierto es que en el futuro de la niña hay un nombre concreto: el de Celia Vega-Penichet, sobrina de Ana , abogada y quien se encargará de la niña cuando su abuela ya no pueda hacerlo. Así consta, como explicó la bióloga, en su propio testamento.

Más allá del futuro, en el día a día la presentadora está totalmente volcada en la crianza de su nieta. El pasado mes de enero hablaba sobre ello, mencionando la "responsabilidad enorme" que tiene con ella, y la entrega absoluta a la tarea. "Cuando me ve tan maquillada, no me reconoce. Ella me ve con el pelo sucio de diez días sin lavármelo", expresaba de aquella antes de acudir a un acto, encantada de poder vivir con la pequeña lo que no pudo experimentar con Aless debido a sus muchos compromisos profesionales durante la infancia de este.