En la entrevista que concedió al medio citado, la presentadora contó que su nieta la llama "mamá" y que le parece algo lógico a sus 17 meses de edad. "No le voy a decir con 17 meses 'no soy tu mamá'", dijo Ana. Su intención es esperar a que sea más mayor para explicarle todo lo que ocurrió desde la muerte de su padre hasta su nacimiento, una historia que se repite en la familia.

Y es que la madre de Ana Obregón también fue criada por su abuela porque la madre de esta murió en el parto. "Cuando mi madre nos contaba la historia, yo me emocionaba mucho. El día de su primera comunión, a los siete u ocho años, su abuela le dijo: 'Mira, Anita, yo no soy tu mamá. Ella murió cuando naciste y yo soy tu abuela', y mi madre respondió: 'Pues gracias, abuela-mamá, porque me has cuidado y me cuidas muy bien'", contó la presentadora. Ahora Ana Obregón es "abuela- mamá" y dice que, cuando su nieta Anita tenga "uso de razón", se lo contará. "Es la misma historia, exactamente igual", aseguró emocionada.