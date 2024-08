Cuando Aless era un niño y tenía fiebre, Ana Obregón no le daba la importancia que le da ahora. "Pero es humano y lógico, porque yo tenía un hijo sanísimo y de repente me dicen que tiene un cáncer de diez centímetros. Entonces, tengo muchísimo miedo, es horrible, y no lo puedo superar por mucho que quiera", ha explicado al medio citado. Sus hermanas y el pediatra de Anita, al que confiesa tener "locos", han entendido su situación: "Él me dice: 'Es humano, Ana, llámame y pregúntame todo lo que quieras'".

Aunque todavía es muy pequeña, la actriz ha contado que ya le pone algunos límites. Un año y medio después de su nacimiento, todo es "un miedo horrible" porque Anita se lo lleva "todo a la boca". "Ayer cogió un tapón de no sé qué y yo no me di ni cuenta, pero ella viene y me lo da. Con un bebé, es la peor edad ahora mismo. Empieza a masticar y se atraganta, he aprendido a hacer la maniobra de Heimlich en bebés y hace poco así salió un trocito de jamón de York", ha contado.