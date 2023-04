Ana Obregón presenta a su nieta Ana Sandra, hija de Aless Lequio

Ana asegura que solo conocían este complicado proceso Alessandro Lequio y sus hermanas Celia y Amalia: "Han sido tres años y no ha sido nada fácil. El embarazo no se produjo en el primer intento, ni mucho menos, han sido varias veces y cada vez que no salía me llevaba un disgusto horrible. Ha sido una batalla, pero es lo que me ha mantenido con vida. Es que si no fuera por esto, yo ya no estaría aquí". Y explica: "Cuando la abrazo lo que siento es como que abrazo a mi hijo porque en el fondo es lo que estoy haciendo, es lo único que me queda vivo de él".