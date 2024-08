Ana Obregón reaparece y explica el bache de salud que han atravesado su nieta y ella

Ya desde su casa de Mallorca, la actriz ha protagonizado el posado del verano con su nieta Anita, la hija de Aless Lequio

Obregón ha contado que su nieta la llama "mamá" y ya tiene en mente cómo le contará toda la verdad sobre su nacimiento

Ana Obregón ha vuelto a protagonizar el posado del verano. Cuatro años después de la muerte de su hijo Aless, la actriz vuelve a sonreír gracias a su nieta Anita. "Siempre se decía que no llegaba el verano hasta que yo no hacía el posado, ¿no? Bueno, pues ya tenemos sustituta. Anita es mi sustituta", ha confesado en unas declaraciones a la revista ¡HOLA! posando junto a la pequeña, que tiene un año y medio.

Hace tan solo unos días, la actriz contaba a través de sus redes sociales que por fin comenzaban sus vacaciones. Abuela y nieta tuvieron que retrasar su viaje a Mallorca, a la casa familiar, dado que la menor se contagió de covid y después lo hizo Ana Obregón. Recuperadas y sanas, la actriz y su nieta pusieron rumbo a la isla para disfrutar de sus vacaciones. "A vivir el verano por segunda vez en mi vida de la mano de mi angelito. La primera fue con mi Aless, el amor de mi vida", aseguró públicamente.

Y ese verano se ha inaugurado con su posado juntas. Ana ha confesado que con Anita está viviendo "la primera vez en todo" a través de sus ojos. A pesar de ser un sentimiento agridulce porque las noches siguen siendo "muy negras" tras la muerte de Aless, Ana por fin vive los días "preciosos" junto a Anita. Aunque sus hermanas consideran que está "obsesionada" con la crianza de la menor, Ana Obregón considera que está recuperando con su nieta todo el tiempo que no pudo pasar con Aless cuando era pequeño. "Lo entienden, Anita es la que me está ayudando a pasar el duelo de mi hijo", explica.

Anita llama "mamá" a Ana Obregón

La actriz ha contado que la primera palabra que dijo su nieta fue "papá" al ver las fotografías de Aless Lequio que tiene su madre por toda la casa. "A mí me llama mamá, pero es lógico. No le voy a decir con 17 meses 'no soy tu mamá'", ha explicado. Esta historia es algo que se repite en la familia, tal y como ella misma ha contado que le ocurrió a su madre. Y es que cuando la madre de Ana Obregón nació tuvo que ser criada por su abuela, ya que su madre murió en el parto.

"Cuando mi madre nos contaba la historia, yo me emocionaba mucho. El día de su primera comunión, a los siete u ocho años, su abuela le dijo: 'Mira, Anita, yo no soy tu mamá. Ella murió cuando naciste y yo soy tu abuela', y mi madre respondió: 'Pues gracias, abuela-mamá, porque me has cuidado y me cuidas muy bien'", ha narrado. Ahora Ana Obregón es "abuela- mamá" y dice que, cuando su nieta Anita tenga "uso de razón", se lo contará. "Es la misma historia, exactamente igual", ha revelado.