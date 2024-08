Se ha hecho esperar pero, por fin, Ana Obregón ha protagonizado su tradicional posado del verano . Desde hace dos años que la actriz no está sola en este amplio reportaje que concede a la revista '¡Hola!' desde su casa de Mallorca. En marzo del 2023 la presentadora presentaba al mundo a Ana Sandra , la hija del siempre recordado Aless Lequio, que llegaba por gestación suborgada . Una sorprendente noticia que abría todos los informativos de aquel 21 de marzo y que generaba un gran debate ya que en nuestro país, España, es ilegal, mientras que en Estados Unidos no, donde nacía la pequeña. Fue entonces cuando Obregón rompía el luto por el fallecimiento de su vástago para cambiar su armario blanco y negro por uno de color rosa.

Gracias a sus redes sociales, en donde la actriz ha creado una gran comunidad de seguidores con los que se comunica, hemos sido testigo a lo largo de este tiempo de cuánto ha crecido la pequeña Ana Sandra . Es por ello que, como no podía ser de otra manera, Obregón también ha querido que su nieta sea protagonista de sus dos últimos posados de verano. En este último, además de hablar sobre cuánto le ha cambiado la vida la llegada de la menor, también ha desvelado algunos de sus trucos de belleza para mantenerse en forma y que nada tiene que ver con ir a un gimnasio. ¡Te contamos todos los detalles!

Desde que se diera a conocer como actriz, Obregón siempre ha lucido una gran figura tonificada . A pesar del paso de los años, la presentadora se mantiene completamente en forma. Antes del fallecimiento de su vástago, Aless Lequio, la artista era una gran aficionada al deporte. Sin embargo, tal y como ha desvelado en su última entrevista en '¡Hola!', lleva exactamente un lustro sin pisar ningún centro deportivo o gimnasio: " Llevo cinco años sin pisar un gimnasio, sin hacer un abdominal ni nada . Pero el cuerpo se me ha puesto como cuando tenía 20".

Los años no pasan en vano para nadie, pero Obregón ha encontrado la fórmula perfecta para tener un cuerpo de veinteañera sin ni siquiera salir de su propio domicilio. Desde que Ana Sandra llegara al mundo, la actriz siempre ha definido a su nieta como una niña muy inquieta y curiosa y, tal y como muestra en sus redes sociales -sobre todo, desde que empezara a gatear y posteriormente a andar-, no para. "Ahora, que va andando, sale disparada y yo voy detrás como una loca. Se me han tonificado los brazos de cogerla y estoy en forma corriendo para alcanzarla", ha desvelado en el medio mencionado.