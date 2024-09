Ana Obregón recuerda a su hijo Aless durante el primer baño de Ana Sandra en una piscina: "Historia agridulce"

Ahora, Obregón ha vuelto a hacer público otro instante capturado en estos últimos días de la época estival: se trata de dos vídeos en los que Ana Sandra aparece junto a la actriz , que no duda en animar a la primera, de un año, a nadar “como un pececito”, mientras las dos se divierten en el agua. Sin embargo, en la tercera imagen aparece la presentadora subida a los hombros de su hijo , Aless. “Historia agridulce de una piscina. Este fue tu primer bañito Anita y el último de tu Papá . La vida es una sinfonía agridulce”, ha añadido junto a las instantáneas, todas realizadas desde el mismo lugar tal y como ella misma ha desvelado y en el caso de la última, en el último verano que pasó junto a su primogénito.

A mediados del pasado mes de agosto, Ana volvía a protagonizar después de cuatro años su famoso posado veraniego , esta vez junto a Ana Sandra: "Siempre se decía que no llegaba el verano hasta que yo no hacía el posado , ¿no? Bueno, pues ya tenemos sustituta. Anita es mi sustituta ", confesaba en sus declaraciones a 'Hola', que recogía la fotografía de ambas conjuntadas con un bañador de volantes rojo.

También al citado medio, revelaba que su nieta le llama 'mamá': "A mí me llama mamá, pero es lógico. No le voy a decir con 17 meses 'no soy tu mamá'", se sinceraba. Una historia similar a la que vivió la actriz desde su infancia ya que su madre murió en el parto y también ella tuvo que ser criada por su abuela.