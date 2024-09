Ana Obregón, contra Elle Macpherson por rechazar la quimioterapia: "No lo cura una hierba"

La confesión de Elle Macpherson sobre el cáncer de mama que le diagnosticaron hace ya siete años y para el que rechazó someterse a quimioterapia , ha molestado profundamente a Ana Obregón . La bióloga, que tras la pérdida de su hijo hace ya cuatro años , está volcada en la lucha contra esta enfermedad a través de la fundación que lleva el nombre de Aless, se ha mostrado muy crítica con la modelo en el programa de Sonsoles Ónega. "Los personajes públicos tenemos que ser responsables, por favor. No puedes decir que una medicina alternativa cura un cáncer", ha dicho visiblemente molesta.

En su intervención televisiva, la popular presentadora, que durante este tiempo se ha volcado en hacer realidad las promesas que le hizo a su hijo Aless antes de morir , ha recordado a otros famosos que tomaron la misma decisión que Macpherson y que lamentablemente acabaron falleciendo a causa de su enfermedad. "Hay ejemplos como Steve Jobs, Olivia Newton-John, mi amiga María Pineda, que murió por un cáncer de pulmón. Ellos trataron su enfermedad desde un punto de vista holístico y fallecieron" , ha dicho Obregón, que ha insistido en que hay que ponerse en manos de los médicos y seguir sus recomendaciones como única forma de superar la enfermedad. "La ciencia y la medicina están para curar el cáncer. Que nadie siga este ejemplo de Elle Macpherson, por favor. El cáncer no lo cura una hierba", ha terminado diciendo Ana Obregón, que el pasado mes de junio, a través de la fundación Aless Lequio donó 60.000 euros destinados a la investigación contra el cáncer.

Todos ellos coincidieron y le recomendaron someterse a una mastectomía con radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y, finalmente, reconstrucción de la mama. Sin embargo, ella decidió rechazar de forma rotunda los tratamientos habituales y científicamente avalados por investigaciones, que han concluido que son fundamentales para combatir la enfermedad y garantizar la supervivencia. "Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí", ha explicado en una entrevista que ha concedido a la edición australiana de 'Women’s Weekly'.

Según ha contado la australiana, a pesar de la oposición de algunos familiares y de su expareja, Arpad Busson y uno de los dos hijos que tienen en común, decidió buscar terapias alternativas y menos agresivas para enfrentar su enfermedad. Decidió que su médico de cabecera, que está especializado en medicina integrativa (basada en una combinación de terapias y cambios en el estilo de vida) le guiara en este proceso. ''Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil'', ha contado en la citada entrevista.