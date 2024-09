Zape, Zorro, Pepsi y Zen: los hijos de Frank Cuesta y Yuyee que están enfrentados a su madre

En una entrevista muy sincera, el hijo mayor de Frank Cuesta ha insistido en que su padre ha luchado contra todo y todos para ayudar a su madre y que fue enormemente generoso cuando ella ingresó en prisión. "Estoy enfadado. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida", ha comentado el joven, que ha asegurado que nunca hubiera imaginado esta situación y que nunca creyó que su madre pudiera comportarse de esta forma. "No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella", ha explicado.