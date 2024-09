Sin embargo, hace unas semanas era la propia Lucía la que desvelaba que, aunque Cantabria había sido siempre un lugar muy especial para ella, también lo era Almería, en donde ha pasado su verano con el empresario madrileño. Es por ello que muchas cuentas de Tik Tok o Instagram alarmaban sobre un posible distanciamiento entre López Huerta con su familia política. Unos rumores que, tras días protagonizando las redes, se ha encargado de desmentir en primera persona: "Familia de Instagram, estaba descojado porque la gente se inventa unas tonterías... No os preocupéis, me sigo llevando bien con todo el mundo, con mis suegros, mi familia política, no odio a mi cuñada Marta por no haber subido una foto con las mellizas... No os inventéis gilipolleces".