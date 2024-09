Con la pequeña ya en casa, Marta Pombo y Luis Zamalloa, que hace unos días se sinceraba tras esta nueva paternidad, están disfrutando de estos primeros días como familia numerosa junto a sus tres niñas. Unos días que han aprovechado para descansar, recuperarse y empezar a adaptarse a su nueva rutina. Y ha sido ahora, justo cuando ya todo empieza a fluir en su nueva vida y todo están mucho más descansados, cuando la familia ha recibido una visita muy especial para ellos y que todavía no había tenido la oportunidad de conocer a las pequeñas. Una visita que nos ha permitido descubrir quién será el padrino de la pequeña María.

Aunque todavía no sabemos cuándo ni dónde se celebrará el bautizo de las dos pequeñas, ya sabemos el nombre de una de las personas elegidas para presentar a la pequeña para recibir el sacramento del bautismo. Y el honor ha recaído en Tomás Páramo, un gran amigo de la familia Pombo. "No podía ser otro el padrino de María", ha escrito Marta Pombo tras compartir el emotivo post que ha compartido el influencer para anunciar una noticia que le hace inmensamente feliz.

Muy emocionado, el marido de María G. de Jaime ha querido agradecer públicamente al matrimonio el detalle de haber pensado en él para ese día. "¡Hoy he conocido a mi ahijada María! Hace unos meses Marta Pombo y Luis Zamalloa me sorprendieron eligiéndome como padrino de su hija María, algo que no esperaba y que desde ese momento ya se convirtió en una de las mayores alegrías de este año. Gracias por compartir conmigo este regalo del cielo y elegirme para tan gran misión", ha dicho el influencer, que ha compartido con todos sus seguidores dos preciosas instantáneas con la pequeña.