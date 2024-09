Candela, la hija prematura de Marta Pombo, en la UCI: "No conseguía respirar bien sola"

No habíamos vuelto a tener noticias de la familia hasta esta mañana. Marta Pombo ha reaparecido en sus redes sociales para contar que sus hijas nacieron ayer en un parto "de cuento de hadas" . "María nació con 2,220 kg y Candela con 2,400 kg", les decía a sus seguidores. Marta ha explicado que han tenido que pasar la noche solo con María porque Candela se encuentra en la UCI .

La influencer ha explicado que la recién nacida, que ha sido prematura, no estaba consiguiendo respirar bien ella sola . "Sigue en la incubadora pero muy bien, no ha necesitado oxígeno y si hace varias tomas bien y tolera bien la leche, esta tarde vuelve con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes, yo estoy genial", ha dicho Marta en un pequeño comunicado publicado en sus redes sobre una fotografía acariciando la mano de una de sus hijas.

Cuando Marta Pombo anunció que había ingresado en el hospital, la reacción de sus hermanas no tardó en llegar. Primero fue María, que publicó un vídeo en sus redes sociales recordado todos los momentos familiares que han vivido este verano. "No me imagino un final mejor para despedir este verano que tu hermana esté a punto de regalarte 2 sobrinas más", aseguraba.