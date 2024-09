Marta Pombo y Luis Zamalloa ya son padres de sus mellizas, María y Candela: "Ha salido todo fenomenal"

El pasado mes de mayo se enteraron de que esperaban dos niñas y anunciaron en sus redes que se llamarían María y Candela. Al conocer la noticia, María Pombo aseguró sentirse muy emocionada de que su sobrina se llamase como ella. Sin embargo, a través de las redes muchos criticaron que no hubiese elegido el nombre de Lucía y solo el de una de las hermanas. Ante las críticas, Marta se pronunció: "Gracias a Dios no le importa absolutamente nada. A María le ha hecho muchísima ilusión pero no era un nombre pensado por mi hermana sino porque me gusta mucho".

"Me hubiera gustado llamar a una hija mía Marta pero el momento de Marta madre, Marta hija me daba pereza. Y me habría encantado porque me encantan nuestros tres nombres pero elegimos María de una lista muy grande de nombres, no porque fuese un tributo a mi hermana... En fin, menos mal que Lucía estas cosas no las tiene en cuenta. Y de hecho una seguidora dijo María como tu hermana y Candela significa Luz de Lucía, me quedo con esa explicación. Y ya os digo, no hay un trasfondo y no hay maldad", aseguró entonces.