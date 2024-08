Pantalones fluidos y fresquitos como el de Marta Pombo, para un verano en el norte

Marta Pombo está viviendo la dulce espera de la mejor forma que podría: rodeada de los suyos y en el norte de España, donde se soporta mucho mejor el calor. La hermana pequeña de la Lucía y María Pombo está disfrutando de un verano inmersa en la naturaleza y comparte algunos momentos de este a través de sus redes sociales. Gracias a estas publicaciones es posible inspirarse para crear looks en esta zona de España donde bajan las temperaturas y es posible vestir prendas más abrigadas. Marta además, este año está optando por piezas muy vaporosas que le permitan llevar su barriga lo más cómodamente posible. Entre ellas hay una que es necesario fichar porque, estés embarazada o no, es muy fácil de llevar y añade estilazo. hablamos de los pantalones largos fluidos.

Esta prenda la hemos fichado gracias a una de las últimas publicaciones de Marta en sus muro de Instagram. En ella aparece con el verde paisaje cántabro de fondo y vestida con un look cómodo. La influencer combina un jersey de punto abierto en color blanco con mangas largas acampanadas y de corte 'crop', que deja al descubierto su avanzado estado de gestación -no te pierdas cómo reaccionó su marido , en vídeo- y lo combina con un pantalón. La pieza inferior es un pantalón de cintura elástica que coloca justo debajo de la tripa. Es de tela fluida e incorpora uno de los estampados que se han recuperado en las últimas temporadas, el tie dye.

Tener algunos pantalones de este tipo en el armario es todo un acierto, porque según cómo se combinen se les puede dotar de un estilo muy diferente. Desde elegante estilismos de noche si estamos cansadas de los vestidos, hasta relajados looks para una pasea por la mañana. Dependiendo de la ocasión puedes optar por piezas estampadas, como la que ha elegido Marta -no te costará encontrar opciones porque las prendas con llamativos estampados son tendencia- u opciones lisas, incluso en un acabado satinado, para los looks más arreglados.