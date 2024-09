Luis Zamalloa, tras convertirse en padre de nuevo junto a Marta Pombo: "Los hombres somos inútiles"

Además de confesar que al igual que su mujer, está completamente volcado en las menores, el odontólogo ha confesado que no tiene la misma intuición que la hermana de María Pombo según que cosas y ha hecho una reflexión sobre la figura del hombre con los hijos: "Yo creo que en esto de los bebes, por lo menos yo que hablo con mis amigos, los hombres somos unos inútiles. No tenemos el tacto. Yo noto que marta está como más desenvuelta. Entonces yo voy y le digo ‘estoy a la orden, a lo que tú me mandes".