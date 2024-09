"Somos conscientes de que hacíamos menos ruido en el palacio" . Este era el cartel que se podía leer en la valla que rodeaba el Reciento Ferial de Boadilla del Monte, el lugar en el que este pasado sábado tuvo lugar el Suavefest, el festival de María Pombo . El equipo que organizó el evento encontró así una manera de disculparse con los vecinos y poner fin a semanas de polémica sobre el lugar en el que se iba a celebrar el evento . La primera localización elegida fue el Palacio del Infante Don Luis pero, tras trabajar con el Ayuntamiento de Boadilla durante el último mes, encontraron otro lugar para celebrar el festival "con el objetivo de no generar polémica con ningún colectivo". Y parece que lo han cumplido.

Además de todos los vecinos que se quedaron en las puertas del recinto ferial escuchando las actuaciones desde fuera, más de nueve mil personas disfrutaron de un pequeña ciudad montada por unas horas en la que podías bailar, cantar, beber, comer, irte de compras y hasta maquillarte y peinarte de la mano de profesionales. Un hinchable gigante de color rosa daba la bienvenida a 'Suavefest' y, a partir de las 18 horas del sábado, María Pombo pudo decir 'adiós' a los problemas en un festival que, tal y como ha asegurado la propia organización del evento, salió de maravilla. "¡La que monto! Lo que cada año digo, ¿por qué hago esto? Luego me alegro porque al día siguiente estoy feliz y he conectado con muchos nuevos seguidores y me encanta conocerles", decía la influencer en el photocall.