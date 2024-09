Suavefest, el festival de María Pombo, cambia la localización y horario de su sexta edición: "No queríamos polémica"

Tras un mes en su nueva casa de Cantabria , María Pombo reaparecía esta mañana en sus redes sociales en donde se sinceraba con sus seguidores sobre el momento de angustia y agobio que estaba pasando. Aunque no ha desvelado el motivo, minutos después ha compartido en sus historias temporales el comunicado íntegro del festival que dirige en donde han desvelado nuevos cambios.

"Quedan 10 días para Suavefest. El próximo 14 de septiembre se celebrará Recinto Ferial de Boadilla la sexta edición de Suavefest. ¡Pero tenemos más novedades!", han dicho sobre la nueva ubicación del festival, en donde también han explicado cómo han sido las negociaciones con el Ayuntamiento de Boadilla: " En cuanto a la localización, la organización ha trabajado con el Ayuntamiento de Boadilla durante el último mes en buscar la mejor ubicación para el festival con el objetivo de no generar polémica con ningún colectivo".

Aunque ya habían adelantado anteriormente los artistas invitados, han querido animar a todos los asistentes recordando quiénes pondrán la banda sonora en el Suavefest, así como el dress code que hay que llevar para la ocasión: "Con Juan Magán como cabeza del cartel y las actuaciones de Chimbala, Pol 3.14 o Luc Loren , Suavefest volverá a ser un fiestón ambientado en Circus of Wonder. También contaremos con un gran artista sorpresa, que desvelaremos el día del evento".

Finalmente, la organización ha hecho un aviso sobre la ida y la vuelta al centro de Madrid, ya que muchos asistentes habían contratado el servicio de autobuses para llegar a la primera ubicación pensada: "Además, en el nuevo espacio ampliamos el horario del evento hasta las 03:00 am, siendo de 18:00h a 03:00 am. Durante el día de mañana, remitiremos un enlace a todas las personas que hayan contratado su bus de vuelta para que, sabiendo que acaba el evento a las 03:00 am, puedan tener la opción de modificar, siempre que quieran, su horario de regreso sin tener que hacer nuevas gestiones y ningún coste adicional".