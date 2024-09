Según ha dicho, la niña “no está comiendo, devuelve la leche, un tema de respiración”, aunque ha recalcado que es todo “normal y dentro de los parámetros y de las cosas que le pueden pasar a un prematuro y no le está pasando nada grave”. A pesar de ello, no ha podido evitar pronunciar entre lágrimas cómo está transcurriendo la situación en las primeras horas de vida de una de las mellizas: “La verdad es que me muero de la pena, no entiendo qué hago aquí con una sí y otra no”, se ha sincerado acerca del estado que atraviesa y que ha nombrado como resultado de sus “hormonas y las ganas de estar con las dos”.