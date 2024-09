Luis Zamalloa le habla a Mati de sus hermanas recién nacidas: "Mejor evitar juntarlas todavía"

Marta Pombo y Luis Zamalloa están viviendo unos días agridulces. Este domingo, la mediana de las hermanas Pombo dio a luz a Candela y María, sus hijas mellizas. Aunque vivió un parto de "cuento de hadas" y todo salió "fenomenal", unas horas más tarde llegaron las complicaciones. Candela fue ingresada en la UCI por no poder respirar bien por sí misma . "Sigue en la incubadora pero muy bien, no ha necesitado oxígeno y si hace varias tomas bien y tolera bien la leche, esta tarde vuelve con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes, yo estoy genial", aseguró la hermana de María Pombo este lunes. Sin embargo, horas después las cosas volvían a cambiar y Candela tuvo que continuar en la UCI a la espera de los resultados de las pruebas.

En la tarde del martes, Marta Pombo actualizaba que su hija Candela tenía que seguir ingresada esa noche y la siguiente mientras le hacían pruebas de sangre para saber que todo estuviese "perfecto y controlado". Según contaba, la recién nacida no estaba comiendo y devolvía la leche por un tema de respiración. "Es todo normal, dentro de los parámetros y las cosas que le pueden pasar a un prematuro y no está pasando nada grave", decía con lágrimas en los ojos. "La verdad es que me muero de la pena, no entiendo qué hago aquí con una sí y otra no", confesaba en sus redes.