Este fin de semana, el Suavefest deslumbró con su mezcla de música, moda y tendencia, donde algunas de las caras más reconocidas asistieron con sus mejores 'looks' para un evento inspirado en el 'Circus of Wonders'. Sin embargo, una de las que acaparó todas las miradas fue Laura Escanes, no solo por su 'outfit brillante', también por su impecable peinado, que más allá de su estética pulida, reflejaba una fusión entre naturalidad y elegancia. Aquí vamos a revelar cómo se logró ese acabado perfecto y los productos que utilizó. Para ello, nos comparte los 'tips' de su estilista para poder recrearlo de la forma más sencilla posible.