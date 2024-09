Laura Escanes, con "el corazón roto" por la vuelta de su hija Roma al colegio: "Un mar de lágrimas"

Sin embargo, aunque muchos de ellos no vayan a llevar por primera vez a sus hijos a centros escolares, el sentimiento de volver a llevar a sus hijos al colegio resulta como el primer día, como ha sido el caso de Laura Escanes . La creadora de contenidos, a través de sus redes sociales, ha reaparecido hecha "un mar de lágrimas", al dejar a su pequeña, Roma , -su hija en común con Risto Mejide, que dentro de poco cumplirá cinco años-. ¡Te contamos todos los detalles!

Roma, la hija de Laura Escanes y Risto Mejide, ha crecido mucho. Prueba de ello es que, además de las pistas que nos deja el exmatrimonio por redes sociales - a pesar de haber tomado la decisión de no enseñar su rostro -, la pequeña ya comienza tercero de infantil. Es por ello que, con el regreso de la vuelta al cole, la empresaria catalana ha reaparecido por redes para desvelar cómo se encuentra tras dejar a la menor en el centro en donde estudia.

"No me habléis, tengo el corazón roto", ha comenzado diciendo a través de sus historias temporales de Instagram -la red social en la que acumula casi dos millones de seguidores-. "Roma ha empezado el cole hoy (tercero de infantil), está a menos de un mes de cumplir cinco años y me asusta lo rápido que pasa el tiempo", ha continuado diciendo.