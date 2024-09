Fue en septiembre de 2022, dos años después del nacimiento de su hija Roma, cuando Laura Escanes y Risto Mejide anunciaron por sorpresa su separación . En el comunicado que hizo público en sus redes sociales, la influencer aseguró que, "de alguna manera", se iban a seguir teniendo el uno al otro siempre. Habló de siete años "maravillosos" - también duros - en los que resumía haber sido "un regalo" poder compartir parte de su vida con el presentador. "Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos", escribió en aquel momento.

Con los años, Laura Escanes ha dado algunos detalles más de su ruptura . En su podcast 'Entre el cielo y las nubes', la influencer se sinceraba contando que fue "muy feliz" durante su relación pero hubo un momento en el que dejaron de hacerse felices mutuamente . "Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia sino el momento vital. ¿Qué pasa? Que la diferencia de edad y el momento vital están muy relacionados", explicó hace unos meses.

Este martes, tras pasar más de quince días con su hija, la influencer tiene que separarse de Roma. Ella misma ha contado en sus redes sociales que es "un día triste porque la menor tiene que regresar con su padre unos días. "Me despido de Romita (aunque esta vez es solo una semana y ya volvemos a la normalidad), pero los momentos de despedida son lo peor de tener una custodia compartida. Esta tarde me voy a Barcelona porque me esperan unos días intensos de trabajo allí, así que espero que se me haga más liviano", ha dicho.