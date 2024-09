Álvaro de Luna, sobre la posibilidad de que Laura Escanes fuese a un concierto suyo: "Me alegro que..."

Hace unos días, 'En todas las salsas' aseguraba que Laura Escanes habría estado en un concierto de su ex recientemente

Ahora, ha sido Álvaro de Luna el que ha respondido a las informaciones de su ex

Laura Escanes aclara su situación sentimental: "Estoy muy feliz"

Dentro de muy pocos días se cumplirá un año desde que Laura Escanes y Álvaro de Luna pusieran fin a su relación tras un verano ídilico, aparentemente, tal y como mostraron en sus redes sociales. Tras los rumores de crisis, la creadora de contenidos daba un paso al frente para lanzar un comunicado a través de su perfil personal, en donde confirmaba las especulaciones. "Nuestra ruptura no ha tenido nada que ver con terceras personas ni las pelis que se han montado por ahí. Estoy bastante cansada", dijo tras anunciarlo.

Desde entonces, el universo 2.0 -y muchos de sus seguidores-, han dejado costancia que la relación entre ambos tras su ruptura no sería la mejor. De hecho, el artista sevillano publicaba poco tiempo después una canción que podría hablar de su historia de amor con la catalana, que no dudó en dar su opinión sobre el single de su ex.

Ahora, tras el verano, el programa 'En todas las salsas' de Mtmad, ha destapado que la joven podría haber estado en un concierto de su expareja. "A mí lo que me confirman es que ella está en el concierto de LODVG y como que se van a tomar algo… Os digo aquí en exclusiva que sí que estuvo en el concierto mientras Álvaro de Luna estaba cantando (...). Él, que no la quiere ver, era consciente de que Laura estaba allí con sus amistades y esperó a que ella se fuera para poder entrar en el recinto VIP, poder estar tranquilo y tomarse algo", dijo la colaboradora Anna Gurguí.

La respuesta de Álvaro de Luna

Antes de que se diera a conocer la noticia, solo días antes, Escanes cometía un 'error' en redes sociales. La joven se grababa desde un taxi que, en ese momento, tenía una canción de su ex puesta. Fiel a su sentido del humor, la joven lo compartía en su cuenta de Instagram sin darse cuenta que, en lugar de publicarlo en mejores amigos, lo hacía en la historia normal. Un gesto que ha hecho reaccionar a de Luna. "Es algo natural, ¿no? O sea, al final yo igual si estuviera en su situación pues tampoco me hubiera hecho demasiada ilusión, ¿sabes? No sé".