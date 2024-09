Laura Escanes explota tras las últimas declaraciones de Álvaro de Luna: "Que cuente lo que le dé la gana"

Hace unos días, Álvaro de Luna se pronunciaba acerca de la supuesta asistencia de Laura Escanes a uno de sus conciertos

La influencer ha explotado contra las palabras de su expareja y ha afirmado que "él sabía perfectamente que no estaba"

Laura Escanes aclara su situación sentimental: "Estoy muy feliz"

Hace unos días, salían a la luz algunas informaciones que apuntaban a que Laura Escanes había acudido al concierto que Álvaro de Luna había ofrecido en A Coruña el pasado fin de semana. El cantante reaccionaba entonces a la presunta asistencia de su expareja en su show, afirmando que se "alegraba de que hubiese ido". Ahora, la influencer ha decidido dar un golpe sobre la mesa y pronunciarse acerca de las últimas declaraciones del artista.

Laura Escanes explota contra su expareja, Álvaro de Luna

Este sábado, durante el ‘Suavefest’ de María Pombo, Laura ha aprovechado para aclarar si había estado en el concierto de Álvaro tal y como señalaban los rumores: “No he ido. Estuve en el festival escuchando La Oreja de Van Gogh y cuando acabó me fui. De hecho, es que subí que hasta estaba cenando”, ha sentenciado ante los micrófonos de Europa Press.

Además, ha explicado que en el mismo lugar estaba la cuñada del cantante, a quien expresó que tenía una cena, razón por la que piensa que de Luna sí que era consciente de que ella iba a abandonar el recinto antes de que él saliese al escenario: “Él sabía perfectamente que no estaba”, ha dicho. Por ello, ha reconocido no saber motivo por el que el cantante ha afirmado que allí sí que estuvo su expareja: “Ganitas. No me sorprende ya, la verdad. Dice una cosa y hace otra o sea que…”, ha dicho.

Tras su reacción, a la pregunta de si están mal las cosas entre ambos también ha respondido tajante: “No, bueno, no están. O sea me da igual, la verdad. No es que me sea indiferente, es que se me hace como muy pesado ya”, se ha sincerado. Al mismo medio ha negado darse por aludida con las últimas canciones del que en su momento le dedicó ‘Todo contigo’ ya que, según ha contado, los hechos no sucedieron como él los describe en sus letras: “La realidad no fue así. Si él quiere contar otra realidad, que cuente lo que le de la gana. Es que estoy tan hasta los huevos, de verdad”, ha afirmado.