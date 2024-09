Chenoa se sincera como nunca acerca de su verdadera relación con Elena Tablada: "Amigas no somos"

Durante su paso por la alfombra roja del Suavefest, Chenoa ha revelado el tipo de relación que mantiene con Elena: “Amigas no somos pero tenemos una relación cordial. Al final el tiempo pasa y todo queda en su sitio, el polvo baja como digo yo y ya está, no hay más, la vida para pelearse ya vendrá, ahora mismo no", ha confesado a Europa Press.