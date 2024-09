Desde que rompió su relación con David Bisbal , Elena Tablada ha verbalizado en más de una ocasión que le dolió mucho que no se le diera su lugar . El cantante y la diseñadora se conocieron "por unos amigos en común" y su relación comenzó por mensajes a través de correo electrónico. "Nos empezamos a ver y vino esa fase de enamoramiento que, como no nos veíamos todos los días por su trabajo, duró bastante más de lo que suele durar", ha contado la diseñadora en 'Me quedo conmigo', la docuserie que protagoniza en mtmad .

Ella, la hija que tienen en común, se la mandó "el universo" y, aunque para ella fue "una sorpresa buenísima", David Bisbal se encontraba en un momento que "no era el idílico" para tener un hijo, ya que acababa de sacar un disco y se encontraba en plena gira y promoción. "No sé qué pasó, es mucho más fácil darte cuenta cuando todo está acabado. Me dolió mucho que no se me diera mi lugar. Después de muchos años se permitiese que un país entero hablase de una persona que realmente no era yo. Hablaban sin conocerme, sin conocer la historia. Siempre se me dijo que no hablase y es un error", ha explicado la diseñadora sobre esa ruptura.