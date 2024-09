Elena Tablada hablará por primera vez de los problemas con su madre: de su infancia a las filtraciones a la prensa

Este miércoles se estrenará en mtmad la segunda temporada de 'Me quedo conmigo' , una docuserie en la que Elena Tablada , con la ayuda de la psicóloga Andrea Vicente, hará un recorrido emocional por algunos de los conflictos personales de su pasado y también de su presente. En el primer avance escuchábamos a la diseñadora contar que había contactado con esta experta en gestión emocional para "sanar la relación" que tiene con su madre porque no quiere repetir "los mismos patrones" con sus hijas, Ella y Camila .

En el segundo avance de la temporada, horas antes de su estreno, hemos podido ver a Elena Tablada profundizando en algunos de sus problemas personales. La diseñadora asegura que le dolió mucho que, raíz de su relación con David Bisbal, "medio mundo hablara de una persona" que no es ella. Elena considera que no se le dio su lugar en esa ruptura y señala a su madre como uno de los problemas de su relación y también de su infancia, sobre la que hablará por primera vez. "Se empezó a enturbiar la relación con mi madre a raíz de mi relación con David. Filtraba cosas a la prensa, no entiende de límites", podemos escucharla decir en el avance de la docuserie.