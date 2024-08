Elena explicaba que lleva "décadas" de su vida viviendo "bajo la imagen que terceros" crearon de ella porque nunca se ha querido lo suficiente como para darse su lugar, según sus propias palabras. "De ahora en adelante eso cambió. Cada vez que lea o escuche algo incierto sobre mis hijas o sobre mí, me sentaré ya sea en la luna a hablar yo misma sobre mi vida. Y lo que callo lo seguiré callando, porque soy una mujer íntegra, mientras no se me lastime ni a mí ni a mi manada", aseguró públicamente.

Lo cierto es que hasta ahora, David Bisbal y Elena Tablada han tenido que proteger el rostro de su hija, tal y como pidió el juez. La pareja tuvo durante un tiempo una guerra en los juzgados porque el artista pidió que no se expusiera en redes sociales a su hija mayor ni tampoco se hiciese nada con fines comerciales. Sin embargo, la diseñadora ha asegurado en más de una ocasión no estar de acuerdo con esta medida. "Nada me llena más que lo que traje al mundo. Ella, no te taparía nunca porque eres la persona más hermosa del mundo. Algún día te verán como yo te veo a través de mis ojos", escribió el pasado mes de febrero en sus redes sociales.