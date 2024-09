Elena Tablada, sobre su relación con David Bisbal: "Me dolió mucho que no se me diera mi lugar"

Elena Tablada es la protagonista de la segunda temporada de 'Me quedo conmigo' , la docuserie de mtmad que se estrena el próximo 11 de septiembre. La diseñadora, con ayuda de la psicóloga Andrea Vicente , hará un recorrido emocional para enfrentarse a algunos conflictos de su pasado y también de su presente. En el avance que puedes ver en este vídeo, Elena comienza explicando que ha querido contactar con la experta en gestión emocional para "sanar la relación" que tiene con su madre . "No quiero repetir los mismos patrones con mis hijas", ha confesado.

En el avance de la segunda temporada de 'Me quedo conmigo', Elena Tablada también hace un repaso por su relación con David Bisbal. Sentada en un sofá y con una foto en la pantalla de cuando eran novios, la diseñadora asegura que fue "una relación muy mediática". "Que un país entero, medio mundo, estuviera hablando de una persona que realmente no era yo...", dice en este vídeo. Elena también habla de las filtraciones que hubo a la prensa y asegura que le dolió "mucho" que no se le diera su lugar. "Voy a valorarme como la gente quiero que me valore. Confío en el proceso", termina diciendo Tablada en este pequeño avance en el hará un recorrido por todas sus emociones y por los momentos personales más complicados que ha vivido.