No habían decidido ser padres cuando llegó Ella, su única hija en común. La diseñadora recuerda que no fue "el momento idílico" para tener un hijo porque David acababa de sacar un disco, se encontraba en plena promoción y ella pasó mucho tiempo sola con su hija. Sin embargo, aquel no fue el motivo de la separación. Elena ha confesado que le dolió "mucho" que no se le diera su lugar y que medio mundo hablase de una persona que no era ella. "Entiendo que a David le hice daño. Quería vivir y él es muchísimo más casero, más reservado. Yo cuando estaba con él no era como ahora, era una niña, saltaba, no reflexionaba y no era madura. Él es una persona muy madura. Teníamos vidas muy diferentes y yo creo que a la larga eso se nota", ha explicado sobre los posibles motivos de su ruptura.