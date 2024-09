Nace la cuarta hija de Álvaro de la Lama en una significativa fecha: "Una bonita casualidad"

En estas líneas, además de mostrarse orgulloso por la familia que han formado, también ha desvelado que no todo es color de rosas: "Pero desde hace algún tiempo, cuando algo me da cierto temor me viene a la cabeza una frase que me dijo Luis (mi suegro) justo antes de que Emília y yo tuviéramos que tomar una decisión importante y que tengo grabada: “Adelante, siempre adelante.”".