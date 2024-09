Cristina Pedroche, en desacuerdo con Dabiz Muñoz por su última decisión sobre Laia: "¿Qué está pasando?"

Desde que llegara al mundo la pequeña, Pedroche ha estado completamente inmersa en su primogénita. Tal es así que, tras descubrir su faceta como madre, no dudaba en escribir un libro sobre cómo había encajado -no solo el nacimiento de Laia-, si no el nacimiento de una nueva Cristina, con más miedos e incertidumbres.

Desde que su fama se asentara, Cristina Pedroche siempre ha llevado por bandera sus orígenes. Aunque ya no reside en su barrio de la infancia, Vallecas para ella es un lugar especial (tal es así que bautizó a su pequeña en una parroquia de Entrevías). Como no podía ser de otra manera, la comunicadora es una gran aficionada al equipo local de su barrio: El Rayo Vallecano, al que ha ido a ver en varias ocasiones. Sin embargo, su marido, Dabiz Muñoz, es del Atlético del Madrid y ese ha sido el principal motivo por el que han protagonizado una divertida conversación por redes.

Todo ha comenzado cuando el chef ha compartido una camiseta del club rojiblanco para su hija Laia. "Me ha llegado un regalo que me encanta, me hace mucha ilusión, aunque yo creo que a Cristina no le va a hacer tanta. Me mandan esta cosa tan maravillosa", ha dicho antes de mostrar la equipación atlética para su hija. Un vídeo al que Cristina ha reaccionado sin pensárselo dos veces. "Ahora entendéis mi cara, ¿no?¿Pero qué está pasando aquí? Mi hija es rayista. ¡En la casa PedroXOs somos todos rayistas!".