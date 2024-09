Cristina Pedroche se pronuncia sobre Hiba Abouk y Escassi: "A lo mejor hay algo ahí dentro"

A la pregunta de cuál cree ella que va a ser la próxima gran portada que va a sorprender a todo el país contestó: "Uy, pues no lo sé, pero supongo que estáis todos como locos con el tema de Iba Abouk ¿no?". Con una sonrisa en el rostro, Cristina ha admitido que tiene dudas sobre si los rumores son ciertos o no: "No, es que te lo juro, es que yo veo que ella todo el rato dice que no, pero le seguís preguntando y digo, pues a lo mejor hay algo ahí dentro, no sé". Por tal razón, reconoce que sí que le despierta curiosidad saber que es lo pasa entre ellos. "A mí ese tema me interesa, la verdad", ha afirmado a los medios. Lo cuál puede considerase algo comprensible, ya que la vida sentimental de Escassi siempre ha sido objeto de interés para los medios. Sin embargo, confiesa que en caso de que lo supiera no le gustaría ser ella quien de la exclusiva.