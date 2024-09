La diseñadora suele compartir multitud de trucos de belleza y descubrimientos con sus seguidoras y esta vez lo ha hecho una vez que ha tenido la certeza de que su apuesta es cien por cien ganadora. "Hoy encontré un huequito en mi apretada agenda para hacerme mi tratamiento favorito en mi sitio preferido, Tacha Beauty", comienza escribiendo sobre una foto en la que aparece tumbada en la camilla. "No quiero ser pesada con esto ni con nada, pero sé que agradecéis que os cuente los tratamientos que me hago y este es el mejor con diferencia alguna ", continua explicando.

Según explican desde Mesostetic, esta técnica consiste en aplicar ondas electromagnéticas en cara y cuello para combatir las consecuencias del paso del tiempo y particulares que provoca el envejecimiento en estas zonas. Con la aplicación de este tratamiento, aumenta la temperatura de las distintas capas de la piel de forma controlada y produce una potente activación celular, consiguiendo un efecto antiedad visible e inmediato. Así pues, es un procedimiento sencillo, seguro, no invasivo (no se usan inyecciones ni agujas), indoloro y sin anestesia, que permite remodelar los tejidos y no tiene los efectos adversos de otras intervenciones más agresivas.