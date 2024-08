¿Quieres frenar el envejecimiento de la piel? Te damos consejos para conseguirlo

No fumes

Para que la piel no comience a adquirir un aspecto opaco ni tenso deberías beber en torno a dos litros de agua al día. Si las dermis perdieran este componente tan importante dejaría de producir nuevas células, la piel es como una flor que si no se riega se muere. También es importante seguir una rutina de hidratación tanto de cremas adecuadas a tu tipo de piel como desmaquillarte antes de irte a dormir, además de usar un tónico.

Aunque aparentemente pueda parecer que el estrés no guarda una relación directa con la piel, el estrés crónico afecta al sistema inmune generando una disfunción y daño en el ADN. Todavía no hay una evidencia científica sobre cómo estos factores están vinculados con el envejecimiento de la piel pero se sabe que el estrés es oxidativo.

Durante la noche las células de la piel se regeneran ya que aprovechan el momento en que no estamos expuestos a la luz, tanto solar como artificial, por lo que si no duermes el número de horas necesarias las células no tienen tiempo de hacer el proceso completo. Debido a esto aparecen los signos de envejecimiento y se reduce la función barrera de la epidermis.